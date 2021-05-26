高通膨情緒持續衝擊美股，周二4大指數震盪，終場僅費半微幅收漲，台灣疫情仍嚴峻，但市場早已消化情緒，周三(26日)在晶圓雙雄台積電、聯電領軍下，一度大漲超過百點，惟觸及月線賣壓湧現，權值股轉弱、面板股大跌，航運股、鋼鐵族群等傳產股接棒上工，終場上漲48.02點、報在16,643.69點，收復月線關卡，成交值4,257.61億元。

從三大法人表現來看，合計買超47.75億元，外資(不含外資自營商)買超19.5038億元，投信買超2.9226億元，自營商買超25.3324億元。

權值王台積電本周3日累積上漲13元或2.27%，不僅收復周線、月線，更朝著季線593.83元；聯電雖然周三收跌1.16%，但本周以來收復50元大關，股價站在季線之上。至於昨日沉船的貨櫃三雄，周三資金回頭追捧，萬海在早盤就攻上漲停板，長榮、陽明同樣有不錯表現，分別上漲3.88%、8.57%。

從外資買超個股前10名來看，由高至低分別為：陽明、中鋼、華航、大成鋼、長榮航、云辰、寶成、中信金、萬海、永豐金。其中，陽明、萬海名列前10大買超股，陽明更高居第一、買超逾43,278張，貨櫃三雄被買超近5.8萬張。

外資賣超部分，前10名由高至低分別為：聯電、群創、彩晶、華邦電、台聚、中壽、晶豪科、友達、廣達、矽統。聯電遭賣超逾5.2萬張，面板三雄友達、群創、彩晶被賣超逾81,517張，僅友達賣超張數低於1萬張之下。

(中時新聞網)