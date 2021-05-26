永慶房屋統計近一年雙北市的網路點閱量，再與108年5月至109年4月同期比較，計算出各行政區點閱量增幅前五名的行政區，並觀察近兩年房價，發現雙北市點閱量增幅前五名的行政區房價全數上漲。其中漲幅最高的行政區為新莊區，漲幅達6.2%，永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，新莊區近年來重劃區的發展日趨成熟，並且環狀線等重大建設陸續到位，再加上3字頭的親民房價，使其成為人口遷入的熱門行政區，剛性買盤強勁，推升了當地的房價。

近一年北市點閱量增幅排名第一的行政區為「大同區」，增幅達22.4%。陳金萍說明，大同區屬於台北市較早期發展的地區，區內許多屋齡較高的老屋，不過在政府積極推動都更、危老的情況下，近年來大同區內都更及危老案件陸續完工，為當地房市添增新的動能。此外，大同區雖是台北市的蛋白區，但其交通、生活機能皆相當優秀，不但有多個捷運站，還鄰近國道一號交流道，使大同區成為北市蛋白區中價位相對較高的行政區。北市點閱量增幅排名第二的行政區為「中山區」，增幅為12.1%。

新北市點閱量增幅排名第一的行政區為「蘆洲區」，增幅達16.9%。陳金萍說明，蘆洲區雖是新北市的蛋白區，不過，其距離台北市並不算太遠，而且還有捷運中和新蘆線經過，交通機能相當便利。在生活機能方面，菜市場、夜市、各式連鎖店也是應有盡有，這樣的條件下，每坪「3字頭」的房價，可以說是相當親民，近年來也吸引不少人口進駐，原本蘆洲區的計畫人口數為17萬人，目前已達到20萬人，考量地區發展，新北市府積極辦理蘆洲南北側農業區都市計畫變更案，彌補不足的公共設施及住宅區、商業區等，未來該區域有環狀線北環段、五股泰山輕軌行經，將有助於蘆洲區都市發展，房市前景也相當值得期待。新北市點閱量增幅排名第二的行政區則為「永和區」，增幅達14.9%。

(時報資訊)