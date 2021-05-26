美股隔夜收跌。然陸股周二收紅，激勵港股高開，全日高走。

周三香港恆生指數漲255.15點或0.88%，為29166.01點，站穩2萬9千點。國企股(H股)漲62.95點或0.58%，為10855.58點。

蘋果概念股比亞迪電子大漲12.29%，報50.25港元。盤中一度飆漲23%；丘鈦科技漲5.8%，報13.4港元；瑞聲漲2.2%；舜宇漲1.5%。

蘋果宣布，WWCD開發者大會將於6月8日凌晨開幕，將更新作業系統版本；市場也猜測，AirPods 3和新iPad mini有機會亮相。

快手跌1.45%，報202.6港元；快手公布季度業績，盤中股價一度大跌。快手上季直播業務收入年減19.5%；營收則年增36%。

阿里健康跌6.8%；該公司去年營收年增61.7%，為人民幣155.2億元，然低於市場預期的人民幣166.3億元。

長城汽車漲5.3%，報21.7港元。該公司推出股票期權激勵計畫。

(時報資訊)