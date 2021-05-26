全球產量第五大鋼鐵廠韓國浦項鋼鐵（POSCO），26日在韓國破土動工，打算興建一座電動車電池的關鍵原料氫氧化鋰提煉工廠。

2023年之前，POSCO這座在韓國南邊的光陽市（Gwangyang）工廠，應該可以興建完成。浦項鋼鐵表示，這座工廠年產能為4.3萬噸氫氧化鋰，足以生產約100萬輛電動車。

先從澳洲的皮爾巴拉礦物（Pilbara Minerals）進口鋰輝石後，POSCO再從中提煉出氫氧化鋰。另外，POSCO指出，將在2021年開始在阿根廷北部Salar del Hombre Muerto鹽湖附近建立一座鋰產能為2.5萬噸工廠。POSCO於2018年以2.8億美元的價格從澳洲鋰礦業者Galaxy Resources手中收購這個阿根廷鋰礦開採權。目前，該韓國鋼鐵製造商在該地區擁有約2.28萬公頃採礦權。

最初，POSCO估計該廠擁有220萬噸鋰儲量。但該地點後來被證實含有1350萬噸鋰，足以製造約3.7億輛電動車電池。

浦項鋼鐵補充，計劃到2030年將其所有鋰礦年產能提高至22萬噸左右。

(時報資訊)