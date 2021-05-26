台微體(4152)與全球製藥公司Zydus(NSE：CADILAHC)簽訂授權供應和商業化合約，將台微體旗下抗黴菌藥物「安畢黴微脂粒凍晶注射劑」以商品名「AmphoTLC」在印度銷售。

據此非獨家授權合約，台微體將製造並供應AmphoTLC給Zydus，Zydus則將發揮其商業化實力，在印度銷售AmphoTLC。

AmphoTLC是第一、也是唯一能夠跟原廠藥AmBisome達到生體相等性的複雜學名藥，證實其與世上最安全的兩性黴素Ｂ藥物的相同性。隨著印度最近新冠肺炎而引發的毛黴菌病(COVID-19 associated mucormycosis, CAM)感染激增，AmphoTLC將立刻進口至印度，緊急彌補該國微脂體劑型兩性黴素Ｂ的短缺。

Zydus與台微體共同合作下，目前已成功地獲得印度監管機構藥物批准，於2021年5月26日接獲中央藥品標準控制組織(CDSCO)所核准的新藥註冊證，並取得微脂體劑型兩性黴素Ｂ原核准之用途及適應症，准予立刻進口至印度。

Zydus董事總經理Sharvil Patel博士表示，由於印度正面臨治療毛黴菌病藥物的嚴重短缺，我們正盡全力，可望能即刻在印度提供AmphoTLC這個關鍵藥物，以一個安全又有效的藥物抑制這個威脅生命的感染。

台微體總經理葉志鴻表示，感謝Zydus和台微體的團隊密切合作，讓這個商業化程序能夠如此順利並迅速地進行。台微體很榮幸能夠以風車雨馬的速度，協助化解這個人道危機。將儘速把AmphoTLC遞送至印度，以安全又有效的抗黴菌藥物來緩解該國迫切的醫藥需求。

(時報資訊)