有些女人天生看起來楚楚可憐，讓其他人想要好好保護她，星座運勢網站「星座上上簽」分享，雙魚座、巨蟹座、雙子座的女人很懂男人心，給人一種惹人憐愛、需要幫助的感覺，成功激起男人們強烈的保護慾，男人都想要好好呵護、寵愛她們。

▍1.雙魚座

雙魚女性格溫柔，很會撒嬌，讓人覺得非常可愛，常常把男生們迷得神魂顛倒。雙魚女和朋友相處時活潑又有主見，能展現出獨立、有個性的另一面，這種反差也讓男生容易被吸引，她們談戀愛時喜歡製造浪漫，但不會像一般女生一樣整天想黏著男友，很懂得欲擒故縱，這樣充滿魅力的雙魚女當然擁有眾多的追求者，男人都想要好好保護、寵愛她們。

▍2.巨蟹座

巨蟹女個性比較內向，甚至有點膽小，給人柔弱不禁打擊的印象，她們做任何事情都非常小心，很擔心自己出錯會給旁人添麻煩，也怕受到責備，有困難的時候會主動依賴男生，激起男生的保護慾。其他女生可能會覺得巨蟹女有點做作，好像故意在男生面前裝模作樣，但不可否認的，男生的確全部中招，認為巨蟹女就是一個需要呵護的小女人。

▍3.雙子座

雙子女很會說話，知道男生最想聽到什麼，舌粲蓮花的口才讓男生們全部被圈粉，對她的印象普遍都很好。雙子女觀察力強，會主動察覺男生的自豪之處，再誇獎對方，讓男生沉浸在被崇拜的喜悅裡，自然會覺得保護身邊的這個小迷妹是自己的責任，會極盡所能的對雙子女呵護和寵愛。

(中時新聞網)