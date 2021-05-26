台灣本土疫情急遽升溫，而醫護人員站在防疫最前線直接面對疫情。茂林-KY心繫家園，與台灣共同防疫並貢獻一己之力，將再次致贈100套插管防護箱給雙和醫院，並由雙和醫院吳麥斯院長代表受贈。

去年疫情爆發初期，導光板業者茂林-KY依據花蓮門諾醫院醫師首創「插管防護箱」原型圖概念加以設計、改良，捐贈多家醫療院所數百套插管防護箱，提供前線醫護人員最好的防護工具。插管防護箱可保護第一線醫護人員，尤其在防疫期間更突顯重要性，此時此刻加護病房、開刀病房等第一線醫護，在為病患插管過程中，都可降低因飛沫、血液、嘔吐物等感染之風險。

茂林光電心繫家園，與台灣這塊土地上的人民共同防疫並貢獻一己之力，將再次致贈100套插管防護箱給雙和醫院。雙和醫院為新北市準醫學中心，在疫情期間，肩負重症後送之重要責任。雙和醫院院長吳麥斯表示，在我們的所有同仁都全心的投入抗疫工作的時候，非常感謝茂林-KY再次捐贈插管防護箱，能夠在安全的防護下執行插管處置，對病患及一線的醫護同仁可以提供立即的幫助，減少風險即是多一層的保障。

(工商 )