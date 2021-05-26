微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）與妻子梅琳達5月3日宣布離婚，蓋茲以透過旗下投資基金Cascade Investment轉移了部分持股給梅琳達，但據外媒披露，2人共同創立的基金會「比爾與梅琳達蓋茲基金會（Bill＆Melinda Gates Foundation）」早於3月底就已出售價值數億美元的蘋果（Apple）、推特（Twitter）持股。

據《巴倫周刊》報導，比爾與梅琳達蓋茲基金會題交給美國證券交易所的資料顯示，該基金會信託基金於今年3月底，拋售了100萬股的蘋果股票及約27萬股的推特股票，而該信託基金對此不予以回應。

比爾蓋茲長年高居富豪榜前十名，身家估約1460億美元，從宣布離婚迄今，目前已將約價值40億美元的股票轉移到了梅琳達名下，據《商業內幕》報導，2人並沒有簽署婚前協議，但2人已達成了分居協議，開始進行資產的分割，也因此3月底出脫蘋果和推特持股的舉動，引來外界臆測其離婚早已有跡可循。

根據美國證券交易委員會公告，梅琳達已成為可口可樂凡薩（Coca-Cola Femsa SAB）瓶裝公司，以及墨西哥廣播集團（Grupo Televisa SA）等兩家墨西哥公司最大的股東之一；另外，比爾蓋茲還轉移了加拿大國家鐵路公司（Canadian National Railway Co），以及全美最大汽車經銷商「汽車王國」公司（AutoNation Inc.）等股份。

另外，蓋茲也將旗下Cascade中的美國農林設備製造商強鹿（Deere）轉讓8.5億美元的持股給梅琳達，但蓋茲和Cascade仍擁有強鹿9.3%的股份。

(中時新聞網)