麻豆養生館假關門真營業 監視器全都錄

台南市配合中央政策，5月15日公告八大行業等易接觸傳染之娛樂場所應配合停業。台南市政府警察局麻豆分局5月21日查獲轄區一家養生館假關門真營業，全案調查後函送台南市政府衛生局進行裁罰，南市衛生局長許以霖今表示，將以違反防疫三級警戒禁令，情節重大重裁12萬元。

麻豆警分局表示，21日獲報轄區一家養生館疑似假關門真營業，派員前往查察，到場後發現店家大門深鎖，叫門亦無回應，當下從外觀上無法判斷是否有營業情事。

警方經調閱監視器發現，該養生館服務小姐於應停業期間5月21日21時許，以店家後側門做為出入口，帶領男客進入店內消費以避人耳目。

經警方通知該店負責人、小姐及當日消費之客人前來詢問，負責人及小姐辯稱當天僅是帶領男客進入店內聊天，並無按摩等營業行為，但男客早已坦承當日確有前往店內按摩消費，且周邊住戶表示近期都有看到該養生館有客人進出，店家行為顯已違反停業規定，25日晚間報市政府衛生局進行裁罰。

衛生局表示，該案依違反傳染病防治法可裁處6萬元以上、30萬元以下罰款，原則上第1次裁罰是6萬元，但衛生局以違反防疫三級警戒禁令、情節重大，重裁12萬元，如果其中還有確診者，將會加重到30萬。

(中時 )