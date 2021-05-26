酈英傑暗示美不急向台提供疫苗 柯文哲嗆：萊豬吃了、軍火也買了...所以勒？

疫苗供不應求，美國在台協會處長酈英傑稱，美國在擬定疫苗分配標準，但台灣確診數相較全球仍較低。對此，台北市長柯文哲說，現在死亡人數才要開始，萊豬吃了、軍火也買了，「所以呢？死11個不算多？」

柯文哲表示，台灣若要跟印度比，現在死亡人數才剛開始，連3天分別為6、6、11人死亡，作為台北市長不願批評他國大使，但柯沈默後怒嗆，「萊豬也吃、軍火也買了，死11個不算多？」

柯文哲指出，台灣要自己解決自己狀況，台灣在國際上很困難，但美國疫苗也有優先順序，疫苗必定留給國內施打，他非常清楚，台灣不在優先順序上面，國際現貨並不見得是指BNT疫苗，中央政府要想清楚怎麼處理。

柯文哲強調，他作為醫學專家，按照這情形拖到9月，若未來3個月都是這局面，目前自發性封城才維持疫情，但若解封那不得了，感染數字一定會爆發「一路死下去」。

柯文哲認為，另外，醫院能量現在全處理新冠肺炎，問題是醫院還有其他疾病要治療，現在幾乎整個醫院其他疾病治療都停下來了，這還是要嚴肅去面對，疫苗到底何時來。

(中時新聞網)