國內新冠肺炎疫情大爆發，一般人在家防疫都已經感到很辛苦、不舒服，對於照顧患有心智障礙孩子的機構人員來說，是更加不容易，財團法人蘭智社會福利基金會因機構內部防疫品消耗量大，緊急對外求援，希望外界能捐贈防疫物資，幫忙守護院生們的健康。

目前蘭智基金會的相關安置機構一共照顧135名的院生，這些有心智障礙的孩子比一般的孩子更不好照顧，防疫物資消耗量非常大，光是口罩每天都要消耗1、2盒，還有酒精、消毒水、噴瓶、漂白水等防疫物資的消耗量都相當驚人，讓經費已經捉襟見肘的基金會更感吃力。

蘭智基金會因而發起「防疫用品大募集」對外求援，希望外界能伸出援手，在疫情嚴峻下，一起幫助這些孩子，建立一個安全健康的安置環境，目前亟需要醫用口罩、乳膠手套、洗手乳、酒精、、分裝酒精用的隨身瓶、漂白水、擦手紙、衛生紙、額溫槍、隔離衣、面罩等防疫物資。

此外，冬山鄉公所考量到全國進入三級防疫警戒後，許多民眾的消費習慣逐漸從「實體」轉為「線上採買」，降低與外界接觸的機率，但也因此衝擊傳統市場消費型態，導致傳統市場攤商店家生意冷清，鄉長林峻輔因而在26日宣布，從本月開始，一連三個月（5月、6月、7月）冬山市場攤位租金全部免收，與攤商攜手共體時艱，一起度過難關。

鄉長林峻輔表示，自從本月宜蘭縣出現新冠肺炎確診案例起，民眾為了避免群聚，大幅減少出門採買的意願，鄉公所體恤攤商營運不易，且疫情延燒至今已經半個多月，因此決定從這個月開始，一連三個月都免收市場攤商租金，來減輕市場攤商的經濟壓力。

(中時 )