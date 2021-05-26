啦啦隊「樂天女孩」成員林襄除了有E罩杯好身材，還有張神似高雄市議員黃捷的臉蛋，得到「兇版黃捷」的綽號。她最近為了歡慶IG粉絲突破70萬，直接貼出3張大尺度辣照，網友全看瘋了，大呼：「寫真這麼襄！」

林襄昨（25日）在社群網站表示：「70w感謝祭，真的非常謝謝襄民們の愛戴，造福一下馬甲控、黑絲控、腋下控，你是什麼控？」照片中，林襄將深棕色長髮綁成公主頭，臉上化著輕薄妝容，雙頰肌膚透出光澤，身穿透視的馬甲式情趣連體衣，豐滿上圍、ㄦ字纖腰一覽無遺，更害羞的是，胯下只有一塊三角形的布，當她微微張開雙腿時，神秘三角洲若隱若現，搭配透膚膝上絲襪，根本滿足各種控的粉絲，短短不到一天就狂吸8.5萬個讚，網友留言直呼：「尺度好大」、「對不起真的頂不住」、「絕對領域の真襄境界」，還有網友忍不住將照片放大，林襄撒嬌求饒：「不要這樣，我會害羞」，連170萬粉絲的網紅泥泥學姐都來了，留言大讚：「好襄」。

林襄過去與「Wackyboys反骨男孩」成員孫生交往過，雖然分手不到幾天男方就另有新歡，但兩人沒有交惡，曾在節目《綜藝大熱門》大方同台，看到林襄穿著緊身衣褲表演空中瑜伽，孫生忍不住吐露心聲：「我覺得完美又擔心，（這是）很完美表演，但也擔心她受傷，因為她肢體比較不好，可是她可能特別為了今天練了這個東西...」展現分手後的氣度。

(中時新聞網)