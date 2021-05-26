本土群聚風暴持續延燒，雙北疫情嚴峻，南投縣長林明溱昨（25日）表態盼透過上海復星洽購30萬劑輝瑞疫苗，台北市長柯文哲怒嗆中央，買疫苗拖太久了，若北市被逼到沒有辦法，只好自謀生路了。

柯文哲直言，中央要慎重處理，去年中央大官講過很多遍，「疫苗幾月會來」，柯批蘇貞昌去年說疫苗什麼時候來？也嗆蔡英文，說要買3000萬劑，重點是疫苗什麼時要來，「不要講一個空泛數字」。

柯文哲表示，長期以來，我一直認為疫苗應由中央統一處理，疫苗目前在全世界有很多種，每個保存、施打時間各有不同，而台灣不可能打太多種疫苗，會造成行政上困擾。

柯文哲直言，疫苗已經拖太久，質問中央時程表是什麼時候，中央也許很想用國產疫苗，但目前世界上有WHO認證的疫苗都是大國，就連日本、韓國都沒有辦法自己生產疫苗。

柯文哲認為，不是說台灣不行，但是要把國家命運賭在這上面，要想清楚，但台灣是國際孤兒，未來生產出來疫苗，也很難在短期內拿到國際認證。

柯文哲怒嗆，台北市政府如果被逼到沒有辦法，也聽不到一個很明確的答案，那當然只好自謀生路。

(中時 )