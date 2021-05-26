台灣確診個案日益增加，台北市長柯文哲認為，短時間內無法解除3級警報，但有2解方可施行，其一為硬封城，將快篩陽性者送「集中營」管理，其二則是施打疫苗。他狠酸，去年行政院長蘇貞昌說疫苗幾月要來，如今屬實嗎？蔡英文總統也喊話買了幾萬劑，但何時來都沒說。

柯文哲感嘆，目前加護病房幾乎滿床，但每日確診案例仍上升，且病人平均都會留在醫院治療長達1個禮拜以上，當病人數越來越多，就會造成醫療體系的壓力，幸虧北市自動自發封城，才不像印度、義大利病例數暴增，勉強控制在醫療系統能忍受的狀況下，但短期內無法解除3級警戒。

若要積極解決疫情窘況，柯提出2解方，1個是比照極權國家實施「硬封城」，民眾全部不准動，公共運輸也停掉，快篩陽性者則送到集中營管理；另個則是打疫苗，因為疫苗才是真正解決辦法，但種類與數量也是問題，如果各縣市分開採買恐影響成本，呼籲中央審慎思考。

柯也再度槓上中央，指去年中央大官講過幾月疫苗要來，「蘇貞昌去年說疫苗幾月會來？現在幾月了？聽說蔡總統也有呼籲，說疫苗政府買了3000萬劑，但重點是何時會來，讓大家心裡有底。」在醫療人力緊繃、死亡個案持續增加的情況下，他要中央別再談空泛數字，讓地方有所準備。

(中時 )