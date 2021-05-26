馬祖淪陷出現首例確診，同為離島的金門也拉起警報。縣籍立委陳玉珍今天下午以「人命關天，採購疫苗無法等」，請求中央高抬貴手，盡快同意地方政府與公司行號可採購疫苗，給全島只有4張負壓隔離病床的金門鄉親1個自救機會。

陳玉珍指出，至今全國僅剩下金門、澎湖2離島零確診，離島堅守防疫固然可喜，但仍讓人憂心金門醫護量能不足，萬一出現防疫破口，後果恐怕比本島疫情更加難以掌控。

她表示，過去1年多來，中央疫情指揮中心確實辛勞討論各項防疫措施，也制定防疫指引，超前部署1年多，但真正與病毒正面迎戰的當下，似乎看起來仍有許多不足地方。

陳玉珍以採購疫苗為例指出，今年5月12日，她在立法院針對地方政府能否自行採購國際疫苗提出質詢，陳時中部長說，只要是通過ＥＵＡ（緊急授權）的疫苗，透過有執照的藥商取得輸入許可，並向指揮中心申請，「合乎規定即可採購。」2天後，陳部長改口說，指揮中心成立時說過，疫情已進展到相當程度，接種疫苗這種重大事項應由中央統籌規畫，如果地方有意見，都可開誠布公談。

陳玉珍指出，這2天疫情日趨嚴峻，許多地方政府及公司行號提議自行採購疫苗施打，結果陳時中又說，疫苗採購程序複雜，相關戰略由指揮中心負責，有訊息可提供給中央研判。指揮中心發言人莊人祥卻說，若要引進疫苗來台就應該先透過藥商前來申請藥證。如此前後反覆的說法，讓人質疑到底疫苗採購是中央統籌負責？或是地方及公司行號可以委託藥商申請藥證自行採購？

陳玉珍強調，如果疫情趨緩，陳時中不會宣布3級警戒再延長到6月14日，在人命關天的當下，請中央高抬貴手，讓地方政府及公司行號可以委託藥商申請藥證，並自行採購國際認可之合法疫苗，讓離島的鄉親有自力救濟的機會。

(中時 )