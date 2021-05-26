30歲蘇姓男子在通訊軟體群組裡買賣虛擬貨幣，認為遭設局詐欺，而開某自小客車的林姓男子參與詐騙。蘇男接到友人通報在中市霧峰區發現該車，並拍到開車男子照片，蘇男找人指認是林男無誤，蘇男夥同友人守株待兔押人，亮刀、槍恐嚇毆打凌虐，並強迫林男簽下千萬元本票，才放人。台中地檢署依恐嚇取財未遂等罪起訴涉案的蘇男等4人。

起訴書指出，蘇男在通訊軟體Line群組買賣虛擬貨幣，認為遭設局詐騙，而駕駛某自小客車的林男參與詐騙。有網友通知蘇男，在2019年10月4日在中市霧峰區中正路附近發現該車，並拍到駕車男子，蘇男並透過曾面交現金給林男的李男指認無誤。

蘇男即通知多人友人趕到霧峰攔截，林男在當晚9時許與1名友人前來開車，被等候多時的蘇男人馬押走，帶到南投縣烏溪橋旁大覺路附近空地，有人拿出槍瞄準林男手掌、太陽穴恐嚇；亮刀威脅要切斷大拇指，多人聯手毆打、拿香菸頭燙、逼他脫衣只穿內褲做伏地挺身及交互蹲跳等方式凌虐。

林男指稱身上沒錢，蘇男人馬還將他押回住處搜尋財物未果，再帶返大覺路毆打，脅迫他簽下2張金額各570萬元本票，並錄音指稱是自願簽本票，才讓林男與友人離開，林男顏面、頸、背、腹部及四肢多處瘀、挫傷，事後向警方報案。

蘇男等4名涉案人到案，都否認犯行，辯稱沒有毆打林男，且未教唆其他人動手，蘇男供稱是載他去簽本票，只要拿回錢，蘇等4人說法反覆或矛盾，法官均不予採信，依妨害自由、傷害及恐嚇取財未遂等罪嫌將蘇男等4人起訴。

(中時 )