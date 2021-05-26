新冠肺炎疫情嚴峻，南投縣長林明溱26日在記者會中，呼籲中央疫情指揮中心「救人要緊」，他代表地方政府向中央喊話自購疫苗，縣府今天以電子公文函給中央流行疫情指揮中心，建請中央同意開放縣市購買上海復興醫藥代理的Pfizer－BioNTech COVID-19疫苗，希望中央不要再有任何政治考量。

林明溱表示，縣府計畫採購30萬劑BNT輝瑞疫苗，目前已備妥2500萬元訂金，只要中央同意縣府採購，預估要花2.4億元預算，他不惜舉債也要把錢籌出來，不用靠中央補助；縣府有意採購BNT輝瑞疫苗遭到綠營網軍罵到臭頭，但獲得很多縣民的正面迴響。

林明溱指出，很多熱心民眾打電話表示，願意捐款協助縣府籌款採購，有人願意捐20萬、100萬元，甚至有人表達願意捐500萬元，民眾等中央拿出具體作為，讓大家都能打疫苗；縣府正式向中央提出申請疫苗採購，是希望中央救救台灣人民、救救南投縣民。

林明溱說，防疫是和時間賽跑，進口疫苗拖愈久，死的人愈多。縣府希望進口的上海復星醫藥代理的Pfizer－BioNTech COVID-19疫苗，只要中央點頭；縣府申請採購疫苗的公文已經報到中央衛福部，希望中央以最快的速度給予肯定的答覆。

林明溱強調，希望中央與地方共同合作，沒有疫苗預防，每天開檢討會、發佈有幾個確診，對疫情都沒有幫助；目前危險時刻大家共同合作才是當務之急。

(中時 )