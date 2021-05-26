南投縣長林明溱昨表示，如果中央授權開放地方政府採購疫苗，縣府將動用第二預備金2500萬元，向大陸上海復星醫藥採購德國BNT輝瑞疫苗30萬劑。總統蔡英文今天表示，中央政府與德國原廠先前已一度要完成簽約，但因為中國介入，遲延到現在都無法簽約。在外購疫苗部分，政府已採購近3千萬劑疫苗，在幾個月內分批到貨。

蔡英文今(26日)臉書表示，對於疫苗採購，政府的3點做法是：

第一，疫苗攸關國人的健康，涉及嚴格的供貨、冷鏈以及嚴謹的緊急授權程序。「疫苗的購買，都必須由中央統籌」，並且要配合中央整體防疫策略，讓疫苗的施打都可以順利進行，符合公平性。

第二，像是已經採購的AZ疫苗和Moderna疫苗，指揮中心的原則是直接與原廠洽購，或是透過COVAX平台向原廠洽購。只有跟原廠洽購，才可以獲得原廠在品質與安全的直接保證跟負擔責任，來避免法律與政治的雙重風險。

第三，包括外購和國產疫苗，我們已經購買將近3,000萬劑疫苗，將在幾個月內分批到貨。預計到8月底，將會有累計1,000萬劑疫苗。我們會盡全力加速到貨，提供更多疫苗給國人接種。此外，國產疫苗也都在進度上，將會提供穩定、充裕的疫苗。

總統蔡英文臉書。

蔡英文也呼籲所有國人及所有的縣市長：疫情緊張時，大家會特別關心疫苗進度，希望大家全力支持疫苗由中央統籌處理，中央也會全力支援地方防疫工作和需求。

(中時新聞網)