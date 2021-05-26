5月26日，大陸外交部發言人趙立堅主持例行記者會。有記者提問，近日，美國國務院發佈「2021年度國際宗教自由報告」，宣佈曾對中方一名官員（新疆維吾爾自治區書記陳全國）進行制裁。請問中方對此有何回應？

趙立堅表示，美方所謂報告罔顧事實，充滿意識形態偏見，大肆詆毀中國宗教政策，嚴重干涉中國內政，中方對此堅決反對。

趙立堅宣佈，針對美方公然為邪教組織張目，基於謊言和虛假信息對中方人員實施單邊制裁的行徑，中方決定，對美國國際宗教自由委員會委員強尼·摩爾（Johnnie Moore)實施制裁，禁止摩爾及其家屬入境中國內地以及香港、澳門特別行政區。中方敦促美方糾正錯誤，撤銷所謂制裁，停止借所謂宗教問題干涉中國內政。

強尼·摩爾在報告中宣稱，中國正在重新陷入文化革命，借助各種來進行並促成種族滅絕。共產主義中國不是「戰略競爭對手」，而是一個敵對的行為者，其行動危及世界。

摩爾指出，現在是時候了，美國及其盟國應該對中共持明確的觀點，承認它無視人類生命，而不僅僅是人權和宗教自由。中共幫助和教唆世界各地其他國家的類似活動。我們不能允許國際秩序在追求自我克制時，繼續讓中國按照自己的規則發揮作用。世界上那些忽視中共邪惡的國家最終會發現自己屈從於它。現在是我們的世界機構和自由民主國家對抗中共的時候了。

(旺報 )