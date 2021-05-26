高市議員陳麗娜（左）26日開直播，找來老師指導插花。（翻攝陳麗娜臉書／柯宗緯高雄傳真）

高市議會民進黨團總召鄭光峰（前）開直播，找來老師指導民眾防疫運動。（翻攝鄭光峰臉書／柯宗緯高雄傳真）

高市議員邱俊憲平常忙於服務選民，居家防疫期間較能陪伴家人及兩個寶貝。（翻攝邱俊憲臉書／柯宗緯高雄傳真）

高市議長曾麗燕還是每天到議會上班，有些必要工作不能放下，其餘時間都居家防疫，部分議員則有會勘行程得跑。（柯宗緯攝）

全台三級警戒延至6月14日，高市議會停會至5月31日，是否讚繼續延期？將於31日再次黨團協商。而停會時期，議員忙什麼？大多「偷得浮生多日閒」，居家防疫拍片、開直播、忙下廚，也有人多陪小孩，彌補平日少在家庭的時光。

高市議長曾麗燕表示，日前黨團協商停會至5月31日，目前仍預計在當天再次協商，決定是否繼續延會，一切跟著中央規定走。這段期間，她還是每天到議會上班，有些必要工作不能放下，其餘時間都居家防疫，部分議員則有會勘行程得跑。

國民黨議員陳麗娜則從19日起至昨天，接連開直播，與市民拉近距離。直播內容相當多元，包括沖咖啡、聊美食、防疫運動、花藝設計等。陳麗娜說，疫情期間服務處仍有繼續服務，但仍呼籲民眾盡量別走動、少接觸，若有需要幫忙可致電或網路留言。

高市議會民進黨團總召鄭光峰表示，這段期間行程餐敘暫時不會出席，敬請各位見諒，總有相聚的一天；他也開直播找來運動教練指導防疫運動，呼籲大家盡量不要外出，戴好口罩、保持安全距離，未來要盡量施打疫苗。

身為二寶爸的民進黨議員邱俊憲，平常勤於跑攤、服務選民，這次難得有機會居家防疫。他也在臉書分享宅在家大掃除外，也當奶爸顧小孩，「本日戰績在小孩床底下，找出了消失許久的6顆奶嘴」，暢談爸爸經。

邱俊憲說，跑攤行程全部取消後，多了時間可以陪伴家人，兩個小孩分別2歲、5個多月大，現在多陪小孩做他們想做的事，像是手作點心等；至於服務處採分流制，很少民眾上門，大多透過LINE或電話聯繫。

而在網路擁有高人氣的無黨籍議員黃捷，化身廚娘分享「防疫自煮管理」超過10天，「只要有心，人人宅在家就是護台英雄」。她說，超過1周沒出門了，但看到血庫告急只剩3天，於是決定出門獻出熱血。

(中時 )