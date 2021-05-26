南投縣長林明溱表達欲向上海復興購買30萬劑輝瑞BNT疫苗，行政院中部辦公室執行長蔡培慧在臉書批評林明溱，未查證輝瑞請中國代工的復必泰疫苗的瑕疵。國民黨立委馬文君回酸，輝瑞BNT疫苗至今只在德國與美國生產，「復必泰」僅是輝瑞BNT疫苗的中文名字，不會因此就變成另一支疫苗。

馬文君說，南投縣長林明溱計畫採購的輝瑞BNT疫苗，是由美國Pfizer和德國BioNTech合作研發的產品，至今就只有德國與美國兩地生產。上海復星在去年疫情初始，就投資入股，並取得大中華區銷售代理權，而在中港澳，輝瑞BNT疫苗被取名為「復必泰」。

馬文君表示，輝瑞BNT就是輝瑞BNT，不會因為取了一個中文名字，就變成另一支疫苗；而且，上海復星近日爭取代工生產，但根本還沒上線，換句話說，現在根本沒有「中國製」的BNT疫苗。

馬文君指出，「復必泰」今年3月輸出香港時，確實有2個批次因為包裝瑕疵被退貨，但是BioNTech早已完成包裝瑕疵成因的調查，確認事件是因為德國一間封裝廠房進行的金屬環壓接工序未及完善，不存在疫苗安全問題。

馬文君說，截至5月24日，香港特區政府已為市民接種超過217萬劑疫苗，科興和復必泰疫苗分別約94萬劑和123萬劑，以香港人口750萬人計算，接種率不低。

馬文君另說，中國大陸藥監局至今沒有發給輝瑞BNT審批，是為了保護國產疫苗，替國產疫苗爭取完成三期臨床試驗的時間，這是出於商業與國家戰略的競爭，而不是輝瑞BNT疫苗本身有問題，就跟如今蔡英文總統，乃至於整個民進黨政府護航高端疫苗一樣。

最後，馬文君嘲諷，若蔡培慧也是被認知作戰誤導了，就趕快更正，就算妳無法肯定林明溱的努力，但不要造謠扯後腿。

(中時 )