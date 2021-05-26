聯新國際醫院自5月20日啟動視訊診療門診以來，預約專線(03)4931010以六線自動跳號還是忙線，各節診次均額滿。為因應防疫期間民眾就醫需求，特別擴大升級視訊診療門診，推出「防疫視訊診療門診服務2.0版」，結合「健康益友APP」平台，只要下載APP即可網路直接預約，讓民眾視訊診療操作使用更簡易。

聯新國際醫院國際醫療中心醫師吳政哲說明，「健康益友APP」為僑委會、衛福部，與急診醫學會共同開發的平台，聯新國際醫院今年上半年參與僑委會專案計畫即使用該系統，協助提供海外僑胞24小時線上健康諮詢及視訊服務。因應近期疫情變化，聯新國際醫院與「健康益友APP」合作，提供持有健保卡的民眾下載使用，協助國人零接觸視訊看診，使用期限依健保署公告暫定為6月14日。

聯新國際醫院張煥禎總院長表示，聯新國際以發展無圍牆的醫院為願景，遠距醫療是醫院及先進國家未來推動發展的趨勢，此次防疫政策開放大幅推動台灣遠距診療的進程，聯新國際醫院因為有之前服務僑胞經驗，很快決定採用「健康益友APP」，一方面支持台灣醫療創新，另一方面可快速滿足病人需求。

妥瑞症治療專家小兒科醫師薛常威表示，根據過去從事國際醫療服務的經驗，妥瑞兒、注意力不足過動症皆特別適合視訊診療，治療效果不輸給當面看診。神經內科醫師郭芷毓說，聯新國際醫院「健康益友APP」可以線上預約、視訊看診，非常方便，適合疫情期間應用於失智症中心與居家照護病人的追蹤照顧。

(中時 )