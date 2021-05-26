國際上對白俄羅斯強迫瑞恩航空班機降落以逮捕異議記者一事的施壓已加大，拒絕低頭的白俄總統魯卡申柯今天將在國會發言，稍後聯合國安理會也將召開相關的閉門會議。

魯卡申柯（Alexander Lukashenko）今天在國會的演說，將是23日飛航事件發生以來的首度公開談話。

在去年才渡過一波抗議潮及西方國家制裁的魯卡申柯，如今又因此事再次面對壓力。西方多國領袖要求白俄釋放異議記者普羅塔塞維奇（Roman Protasevich），歐盟也與日漸孤立的白俄斷航。

但一名外交官告訴法新社，聯合國安理會今天會議中不可能就此通過共同聲明，因為白俄羅斯的堅定支持者俄羅斯可望會反對。

俄羅斯反對國際間對此事的憤慨態度，宣稱白俄羅斯要求客機轉向是合理且合法的行為。

白俄運輸部昨天公布一份抄本，記錄明斯克航管單位與這架瑞恩（Ryanair）客機的通話內容，航管告訴機組人員，「你們機上有炸彈」，並催促飛機降落明斯克（Minsk）。

但西方國家領袖駁斥白俄接獲炸彈威脅的真實性。（譯者：紀錦玲/核：張佑之）1100526

(中央社)