魏蔓、孫沁岳戴口罩拍《三隻小豬的逆襲》。（三立提供）

魏蔓戴口罩拍《三隻小豬的逆襲》。（三立提供）

王傳一、賴雅妍、謝佳見拍戲戴口罩。（三立提供）

新冠肺炎疫情嚴峻，全台有近30個影視作品劇組早已陸續停拍或延期，僅剩沒有多餘存量的on檔戲八點檔仍維持拍攝，隨著中央流行疫情指揮中心昨宣佈延長第三級警戒至6月14日，仍在拍攝中的三立八點檔《天之驕女》、八點華劇《三隻小豬的逆襲》近日也開始出現演員的外景戲戴口罩上鏡的畫面。魏蔓在《三隻小豬》中求職、與孫沁岳在戶外互動劇情，已大多是戴著口罩，黃少祺與謝承均、陳珮騏在《天之驕女》的市區外景戲，也可見都已戴著口罩對戲。

三立表示，劇組都已加強防疫， 除劇組全體戴口罩外，演員在市區外景拍攝時更會戴口罩拍戲。至於部分外景畫面中演員還是沒戴口罩，工作人員表示，如果在空曠郊區人少，拍攝時就不會戴，但市區人多為了不擾民、就會戴。

至於也有on檔戲壓力、同樣維持拍攝的民視八點檔《多情城市》，則早在疫情升溫、警戒升級後，全都改成棚內錄影，取消外景作業，近期如果觀眾有看到外景戲，應該都是之前已拍攝好的存檔。之後如有外景戲的需求，也會遵守防疫規定。

此外，已停拍中的台視、三立周日偶像劇《戀愛是科學》，上周日播出最新一集後，接下來兩周將播精華篇因應，存檔僅剩一集，是否恢復拍攝，三立表示「還沒有答案，因為要解決很多問題」。

(中時 )