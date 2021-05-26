日男殺死奈良鹿 地院判刑10月緩刑3年 18:082021/05/26 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 先前因殺害奈良鹿而遭起訴的日本男子，一審遭奈良地方法院判決10個月有期徒刑、緩刑3年，另須交付保護管束。（圖／新華社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 用利刃殺死日本國家天然紀念物「奈良鹿」、被檢方依違反文化財保護法起訴的23歲被告吉井勇人，今天一審遭奈良地方法院判決10個月有期徒刑、緩刑3年，另須交付保護管束。 日本產經新聞報導，承審法官石川理紗在判決理由中譴責被告「輕視動物生命，殘忍且惡質」的犯行；但另一方面也考量被告有所反省，且有可供改過自新的相關支援，所以判決被告緩刑並交付保護管束。 被告是在今年2月7日凌晨2時左右，在奈良市奈良公園內，持類似斧頭般的利刃殺死一頭奈良鹿。 (中央社) 也許您會感興趣 其他人正在看 國際熱門新聞 凱特接手菲立普親王重要任務 成王室最大資產 - 國際 WHO統計 印度變種病毒擴散到60個地區 - 國際 路透：美暗示 不急著提供新冠疫苗給台灣 - 國際 品質有問題 拜登關閉川普新冠外洩實驗室調查 - 國際 以色列開發氫氣燃料引擎 期望取代燃油機 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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