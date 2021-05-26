用利刃殺死日本國家天然紀念物「奈良鹿」、被檢方依違反文化財保護法起訴的23歲被告吉井勇人，今天一審遭奈良地方法院判決10個月有期徒刑、緩刑3年，另須交付保護管束。

日本產經新聞報導，承審法官石川理紗在判決理由中譴責被告「輕視動物生命，殘忍且惡質」的犯行；但另一方面也考量被告有所反省，且有可供改過自新的相關支援，所以判決被告緩刑並交付保護管束。

被告是在今年2月7日凌晨2時左右，在奈良市奈良公園內，持類似斧頭般的利刃殺死一頭奈良鹿。

(中央社)