5月26日，大陸外交部發言人趙立堅主持例行記者會。有記者提問，我們注意到，日方近來多次強調福島核污染水是經過過濾稀釋的「處理水」，完全達到排放標準。有評論稱，此舉旨在論證核污染水排海決定的合理性。中方對此有何評論？

對此，趙立堅表示，不管日方如何論證、粉飾，也難以掩蓋其為一己之私而罔顧全人類共同利益的錯誤決策。

趙立堅指出，福島核事故產生的核污染水，接觸過堆芯熔毀的核燃料，含有多種放射性核素，成分極其複雜。東京電力公司曾聲稱，核污染水經過淨化處理後可去除氚以外的絕大多數核素，試圖將公眾注意力集中到氚上，以回避其他嚴重問題，但2018年又不得不承認，處理後的核污染水也發生過氚以外的核素超標問題。

2020年2月，日方發表的報告顯示，經處理後的核污染水仍有73％超標。而且對含氚廢水稀釋改變不了氚的總量。核污染水不管換什麼馬甲都是核污染水，一旦排海將對全球海洋環境造成不可估量的危害。

趙立堅表示，我們還注意到日本原子能市民委員會近日爆料稱日方檢測人員在檢測設備上做手腳，企圖蒙騙公眾，使大家相信處理後的污染水是安全的。該委員會會長也認同，如果處理後的核污染水符合所謂「日本安全標準」，那麼為何不將其併入日本水網，在日本國內消化？日方執意選擇排海方式，日本政府和東電公司是省錢了，但世界生態和包括日本人民在內的世界人民付出的代價卻過於慘重了。

趙立堅強調，日方只顧眼前，不看長久，把經濟利益的「如意算盤」打得叮噹響，這是對地球犯罪、對人類犯罪。日方應盡早認清形勢，回歸理性和科學，本著對國際公共利益高度負責任的態度，以公開、透明的方式，審慎處理有關問題，在同利益攸關方及國際原子能機構充分協商並達成一致前，不得擅自啓動排海。

(旺報 )