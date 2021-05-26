新冠肺炎疫情持續超過一年，香港中文大學醫學院研究指出，香港未被發現隱性的新冠肺炎患者約有2萬人，加上已確診的1萬多人，染疫者逾3萬人，推算香港99％以上人口須透過接種疫苗方能得到保護。此外，團隊另一項研究指出，111名已接種2劑由大陸及德國研發的復必泰或由大陸研發的科興疫苗的人士均有抗體，反映兩款疫苗均具保護作用。

香港中文大學醫學院團隊去年4月21日至今年4月18日，進行新冠狀病毒隱性感染研究，招募4198名18歲以上成年人參與，當中39％人為40至59歲、32％為18至39歲、29％為60歲或以上。進行抽血及問卷調查後，發現當中有6人的血清存有「免疫球蛋白G抗體(IgG)」、即曾感染新冠肺炎，比例為0.14％，並以此推算香港新冠隱性感染成人患者約有2萬人，佔整體人口約0.3％。

團隊另一項關於疫苗功效的研究指出，截至上月20日，111名年齡介乎22至82歲、已接種2劑疫苗人士的血清中均有中和性抗體，當中48人接種輝瑞疫苗、63人接種科興疫苗，反映兩款疫苗均具保護作用。

香港中文大學醫學院微生物學系系主任陳基湘說，研究結果顯示本土確診個案與未被發現的個案比例為1：2，香港出現隱性感染的機率較外國低，認為香港採用的防疫檢測、源頭追蹤及隔離措施有效阻止病毒在社區擴散。

(中時 )