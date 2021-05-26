光田引進中部醫院首座「正壓室檢疫亭」，讓醫護在安全環境下採檢。（光田醫院提供／王文吉台中傳真）

光田引進中部醫院首座「正壓室檢疫亭」，讓醫護在安全環境下採檢。（光田醫院提供／王文吉台中傳真）

為守住社區感染防線，光田綜合醫院日前啟動快篩站，每日篩檢工作量龐大，為讓醫護在安全的環境下進行採檢工作、提升效率，引進工研院研發的「正壓式檢疫亭」於26日啟用，為中部首先採用的快篩醫院。

光田綜合醫院引進「正壓式檢疫亭」，具安全、採檢量高、潔淨舒適等特色，亭內設有空調設備，可使空氣由內往外流動，髒污或受汙染空氣無法進入，在乾淨穩定的環境下安心採檢，成了防疫的最大利器。

最近氣溫炎熱，在引進正壓式檢疫亭前，醫護人員是在一般戶外檢疫亭內，穿著厚重防護衣，不只穿脫困難，連要喝水、上廁所都相當不便，況且在沒有空調、高溫日曬的環境下採檢，簡直是酷刑，每當結束快篩工作時脫下防護衣，全身都是濕透的汗水，非常辛苦。

光田綜合醫院總院長王乃弘表示，疫情嚴峻，看著醫護人員每天為防疫工作不堪負荷感到心疼，在得知「正壓式檢疫亭」能讓醫護在更安全舒適的環境下採檢，減輕厚重的防護裝備，本院立即向工研院訂購兩座，希望能降低醫護站在第一線的感染風險與工作負擔。

目前正壓式檢疫亭設置在光田沙鹿總院第二醫療大樓外，另1座也將在大甲院區快篩站設置後啟用，如在正常的情況下，1小時內至少可採檢40位民眾，發揮防疫的最大戰力。

光田綜合醫院策略長孫茂勝也呼籲，快篩服務提供給與確診有接觸史、足跡重疊，且出現症狀者，可透過光田官方網站線上或電話預約，如沒有符合快篩條件，請暫緩篩檢，把資源留給需要的人，並且勤洗手、戴口罩，非必要時別出門、待在家守護台灣。

(中時 )