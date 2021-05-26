裕隆集團今日舉行法說會，旗下中華(2204)擬配發現金7元，配發率達110％，目前不考慮採季配息，主要是車市淡旺季較分明；展望第二季，台灣銷量估季減但年增，由於首季有超標，全年整體的銷售目標暫不調整。

中華車經減資後，第一季淨值高達78元，股價淨值比低於1，且將超額配息7元，法人詢問是否像台積電採季配息方式，以提高投資人持股意願。公司表示，內部有研擬，但因為車市整年度變動大，淡旺季比較分明，採季配息可能會讓股東收到現金股利不公平，所以暫時不考慮。

針對明年現金股利配發率是否還會像今年這麼高；中華車表示，目前資金充裕，不管是新能源車或是其他事業發展等都有預留足夠資金，會綜合考量營運跟獲利狀況來做配發決議。

中華旗下內銷四輪、外銷四輪、電動二輪前4月銷售均比去年同期成長，分別年增15.7%、83.4%、34.6%。第二季銷售展望方面，三項業務之單季銷售預估均較去年同期成長，但台灣仍受疫情影響，內銷四輪銷售估將比第一季下滑。

中華車表示，台灣車市第二季與去年同期都受到疫情影響，將較第一季衰退。大陸車市去年受疫情影響，產銷數量較低。今年首季因市場需求復甦，中國汽車工業協會樂觀看待今年車市，大陸轉投資公司銷售成長可期。

針對全年四輪內外銷和二輪銷量數字是否有修正；中華汽車表示，第一季因受到貨物稅到期政策影響，超過預期目標較多，雖目前本土疫情嚴峻，會持續觀察狀況，將盡力達成原設定目標，暫無修正計畫。

針對疫情影響，中華汽車表示，國內疫情對5月交車不會有重大影響，6月銷售要看控管狀況，目前還在觀察。

中華車第一季毛利率18.94%，季增9.3個百分點、年增1.18個百分點，稅後淨利12.84億元，季增58.13%、年增1.1倍，EPS 2.35元。第一季毛利率上升，主要受惠銷售量提升，稼動量提高，帶動整體毛利率上揚。

中華車今(2021年)年第一季每股盈餘(EPS)2.35元，較去年第一季1.12元，成長110%。主要因首季銷售業績良好，再加上公司轉投資事業業績大幅成長，使得整體獲利大幅提升。

中華於4月法說會表示，展望今年四輪及電動二輪銷售預估均比去年成長，其中，內銷四輪今年銷售目標5萬台，比去年成長1.5%。此外，外銷四輪今年目標1800台，年增141.3%。電動二輪今年銷售目標9000台，年增50.6%。

(時報資訊)