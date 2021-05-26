拜登政府周二宣布，將與加州政府合作，在太平洋上開發離岸風電項目，白宮預計在2030年布建30GW離岸風電，而這個首創之舉，將是朝這個目標邁進的重要基石。

在加州中部海岸外，其中一個專用的風電場面積約為399平方英里，未來將提供3GW的離岸風電。第二個可能的地點將選在加州北部近海。

美國政府擬透過這些項目為電網增加4.6GW的清淨能源，足以為約160萬戶家庭提供電力。美國內政部和國防部在經過多年討論並敲定可行的地點，才宣布這項消息。

加州州長紐森（Gavin Newsom）發布聲明表示，發展離岸風電以生產清淨的可再生能源是一個重大變革，可望促成加州的清淨能源目標，並解決氣候變遷的問題，同時將促進經濟發展，並創造新的就業機會。

白宮官員周二並表示，拜登政府將在未來4年內批准16個離岸風電項目，目標是在2035年實現美國電力產業全面脫碳，並在2050年實現經濟全面零碳排。

(時報資訊)