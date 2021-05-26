台灣新冠疫情確診人數連日來均破百，累計確診人數也突破了6000人，內資法人預估，5月疫情復燃對台灣總體面影響，最壞狀況下，第二季經濟成長率將歸零。未來若疫情再升溫，政府要求停工或降低利用率，對於供應鏈在台比重較高的5大產業影響會較劇，包括:一、PCB產業–載板、手機板停工將斷鏈；二、網通產業–網通設備、零組件影響較大。三、營建及建材產業–建設業者住宅建案進度受影響。四、健身器材產能、自行車供應鏈多在台灣，影響較大。五、金融零售受衝擊。

法人指出，依美國去年經驗，執行封鎖一個月，該季GDP季減9%，私人消費衰退9.6%，勞務消費跌幅最大；資本支出亦受影響，跌幅達到8%。若以美國經驗推估最壞狀況，台灣今年第二季GDP年增率將從原預測值10%，降至零成長。

在PCB產業方面，載板、高階手機板等關鍵材料在台灣廠生產，一但停工，會造成供應鏈斷鏈。台商ABF載板全球市占率43%，BT載板市占率38%，約80%以上產能在台灣。若政府要求停工或降低利用率，將間接影響伺服器、筆電桌機、基地台、手機晶片出貨。全球載板廠產能利用率高，難以轉單。供應商包括欣興(3037)、景碩(3189)、南電(8046)。手機板方面，陸系品牌高階手機板在台灣廠生產，HDI產能利用率高，難以轉單。美系大廠部份手機板在台灣廠生產，下半年為傳統旺季，難以轉單，供應商包括華通(2313)、欣興(3037)、臻鼎-KY(4958)。

至於對金融業的衝擊，法人認為，疫情造成人們減少出門及消費意願降低，對金融零售造成衝擊，金融業之財富管理、信用卡業務將會大幅降低，玉山金(2884)、中信金(2891)衝擊最大。

(時報資訊)