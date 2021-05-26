台北市疫情升溫，台北市長柯文哲分析，萬華區確診數雖上升，但有慢慢趨緩，其他行政區則多有提升，顯見北市不是只有萬華為疫區，別的地區也有染疫可能。此外，觀察3座快篩站陽性比，目前仍有7.4％，比例相當高，可見萬華仍有相當程度的社區感染。

據中央流行疫情指揮中心公布，今日確診人數為663例，其中校正回歸331例，柯文哲認為，校正回歸首度比當日公布數多，顯示數字本身已失去實質意義，此時以趨勢判斷比較重要。

柯舉9日到15日的確診數為例，北市12行政區共有561人，隔周又上升為782人，數字會持續增加，因為確診個案從檢查到報告，約有5成的人程序會超過5天，從數字就能看到趨勢。再觀察16日到22日，萬華區以410例為最多，但並非倍數型上升，有慢慢趨緩。

不過，其他行政區則多少有上升，柯喊話，民眾別以為北市只有萬華是疫區，在其他地區還是有感染可能，數量少的一周約一個21例，多的則有59例，但數量攀升到50幾例時，已經很難進行疫調，難以追蹤足跡，目前看來北市雖沒有爆炸型成長，但確診數一直有增加。

柯說，目前萬華有3家快篩站，25日中興醫院共檢測278人、剝皮寮286人及和平醫院247人，總計811人，有60人是陽性，3站陽性率平均為7.4％，還是相當高，表示說萬華還是有相當程度的社區感染。

(中時 )