宜蘭縣衛生局公布案5974足跡，並派4組人力在當地擴大篩檢。（宜蘭縣政府提供／李忠一宜蘭傳真）

宜蘭縣今天（26日）新增2例，案5975年僅1歲，是縣內確診者中年齡最小者，案5974是確診者的家人，由於該案住在南澳鄉，因原民關係緊密，衛生局已出動4組人力擴大篩檢，縣府強調，宜蘭疫情型態已從遊藝場、喜宴群聚，轉變為與雙北有關，提醒縣民做好防護或暫時避免與外縣市親友接觸。

宜蘭目前累積有51例確診，與羅東銀河遊藝場相關有20人，宜蘭金樽餐廳喜宴有關10人（另有3人為外縣市民眾），與雙北地區有關13人，感染源不明8人。目前已有3人出院，2人在外縣市治療，13人有肺炎狀況，輕症33人。

衛生局長徐迺維表示，案5974是年約50多歲的女性，是昨天確診案4990的媽媽，因考量案5974居住的位置與生活習性、往來密切度高，縣府醫療團隊已經到當地擴大篩檢，希望及早找出有沒有其他人被感染，阻擋任何的傳染源。

衛生局公布案5974的足跡，該案曾在5月19日至24日前往南澳鄉碧候村信義路陽明巷2號的碧興商店。

案5975是縣內年齡最小的確診者，他與爸媽等人住在萬華，曾被外公、外婆帶出去玩，5月16日該案送回宜蘭給祖父母照顧，但其母23日確診，衛生局將該案與祖父母列為居家隔離者，祖父母採檢後為陰性，但幼兒確診。

宜蘭縣近期爆大量為5月10日金樽餐廳喜宴群聚案，累積10名縣民確診，有3名確診者是外縣市民眾，衛生局雖然匡列200多人，但當天也有其他機關在餐廳包廂餐敘，未獲衛生局通知，且是「看了新聞才知道」喜宴場爆發群聚感染。

該機關透露，當時他們是在包廂內聚餐，並未與參加喜宴的民眾有接觸，已向上級通報並自主健康管理。另衛生局昨日的圖卡也不再標明「金樽餐廳」，以「某餐廳」取代，遭疑防疫資訊不透明。

徐迺維表示，縣府對於足跡史都非常明確，對足跡也是絕對會公告商店名稱跟地址，希望透過公開的資訊讓民眾了解並注意自己的健康；金樽餐廳喜宴的感染源，目前了解可能與外縣市有關，但還要進一步釐清。

縣長林姿妙表示，疫情不斷延燒，縣府會配合中央，未戴口罩者不再勸導，將直接予以開罰。縣府祕書長林茂盛表示，目前縣內取締未戴口罩者45人，各裁罰3000元，室內外群聚5件，各裁罰6萬元，八大行業未依規定暫停營業1件，裁罰1.5萬元。

(中時 )