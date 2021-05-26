有些人外表看似很單純，好像沒什麼心機，但卻只是因為他們擅於隱藏情緒，心思甚至讓人難以捉摸，其他人永遠不知道他們在想什麼，這一類型的人發起狠來，其實比任何人都恐怖，《靈匣網》近日分享3個外表看似思想簡單，但實際上他們非常難搞，不容易被人算計的生肖。

1.生肖雞

屬雞的人非常聰明，而且志向遠大，口才好的他們，反應也很快，相信努力可以改變命運，因此他們會想盡辦法去實現自己的目標，他們平時喜歡與人交流，擅長察言觀色，給人整天笑呵呵的樣子，好像沒什麼心機，但當有人要算計他們時，屬雞的人不僅會做好防備，讓對方沒轍，有時還會採取報復手段，抱著「人不犯我，我不犯人」的原則。

2.生肖狗

屬狗的人平時話不多，不管與誰相處，他們總是會與人保持距離，絕不會把內心真實想法表達出來，而且行事低調，不喜歡暴露自己的實力，因此外表給人單純又好欺負的感覺，但實際上屬狗的人智商很高，被他人算計時，很快就會察覺到異狀，甚至會反套路對方，不會輕易被人算計。

3.生肖猴

屬猴的人社交能力強，而且口才一流，在與人交流時，總是能成為全場焦點，他們給人容易相處的感覺，讓人誤以為他們很單純，實際上屬猴的人思想縝密，他們能從別人的言行舉止中，判斷出對方的真正意圖，若有人想算計他們，屬猴的人能迅速察覺，甚至做好防備，還會反過來算計對方，以達到自己的目的，但實際上只要不招惹屬猴的人，他們也不會去算計別人，因此若有人想從他們身上獲取利益，其實非常不容易。

(中時新聞網)