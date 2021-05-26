逐洞賽｜證券分析師陳杰瑞

證券分析師陳杰瑞表示，台股26日狹幅震盪，盤中多在盤下，尾盤走揚，終場小漲48.02點，收在16,643.69點，呈現價漲量縮。就技術面觀察，大盤站穩所有均線，且MACD柱狀體也翻紅，目前趨勢明顯偏多，建議投資人近期可好好把握行情。

個股方面，本周納入投資組合的宅配通，台灣新冠疫情仍未降溫，停止上課日期延長至6月14日，居家辦公人數也激增，宅配需求攀升，股價續揚。

觀察盤面表現，傳產部分，航運股經歷上沖下洗，股價25日經歷重挫，26日再度見到買盤回歸，萬海亮燈漲停，陽明亦大漲逾8％。不過，航運股近期籌碼仍混亂，大漲大跌表示高檔出貨賣壓大，現階段風險高，仍建議獲利了結。至於紡織、製鞋股仍看好，上游集盛、南紡建議獲利了結，下游的豐泰、寶成、聚陽，則有望續揚。

此外，電子股方面，IC設計及晶圓代工表現稍不如預期，未能一鼓作氣上攻，也是大盤今天未能續揚的主因。不過，仍有幾檔指標股，包括台積電、聯電，敦泰、天鈺等，短線股價仍明顯偏多，且有望持續走揚。矽晶圓的環球晶及合晶，股價連續上漲，半導體近期持續看好；此外，PCB族群中，南電、金居26日見到賣壓，惟價量結構及法人籌碼仍明顯偏多。

(工商 )