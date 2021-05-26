逐洞賽｜啟發投顧分析師楊基政

啟發投顧分析師楊基政表示，台股26日在中期均線月、季線附近震盪整理，類股輪流反彈，以個股表現為主，操作上短線勿過度追高，因月、季線即將向下交叉，整理時間恐將拉長。盤面上包括台驊投控、萬海、宅配通、嘉里大榮等防疫、貨運及宅經濟概念股持續強勢，電子族群則維持跌深反彈架構。

個股方面，本周納入投資組合的台耀，首季每股盈餘9.84元，且自結4月單月每股獲利4.68元，股價可望持續向上噴出。

(工商 )