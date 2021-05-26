天氣高溫30多度，台中市萬和宮字姓戲下午開演，廣場觀眾稀少。（盧金足攝）

台中市萬和宮字姓戲今日下午3時開演時，演員口罩戴好戴滿，還呼籲信眾們沒事不要出門，就算出門口罩也要戴好。（盧金足攝）

台中市府2011年11月1日公告，將「萬和宮字姓戲」登錄為台中市民俗類文化資產。（盧金足攝）

台中市南屯區3級古蹟萬和宮，傳承197年「字姓戲」，每天下午及晚間各演一場，為期2個多月，疫情像酷暑一樣升溫，今日下午3時開演，不只戲台前設路障，民眾隔著舞台看戲，保持安全距離，也出現戲台上演員唱歌仔戲全部戴口罩奇觀，30多度高溫廣場觀眾個位數，演給媽祖觀賞仍然不能大「疫」。

新冠肺炎疫情嚴峻，每年媽祖聖誕由28個姓氏輪流演出的「字姓戲」，因應疫情與往年不同的是，戲台上演員演出時，舞台上獨角戲的時間增多，兩人以上時也保持安全社交距離。

萬和宮表示，「字姓戲」演給媽祖觀賞，目前廟內禁止拜拜，全部改到廣場，而且因為觀眾不多，字姓戲演員演出時全部戴口罩，而且要戴好戴滿。

今日下午開演前，演出的主持人還宣導提醒看戲的觀眾要戴口罩，防疫人人有責，在室外一定要戴口罩，如遭取締最高罰1萬5000元，幾名在樹下等著看戲的阿伯趕快將口罩戴緊。

萬和宮指出，每年的字姓戲由張姓宗親開始，因萬和宮媽祖由張國自湄洲恭請來台；林姓結束，是因為媽祖姓林，一頭一尾，代表對張國、媽祖的敬重，各姓氏信眾輪流出錢邀請劇團演戲酬神。

演給媽祖看的萬和宮字姓戲 防疫也要保持距離，萬和宮演到7月13日止共計75天，於廟埕演出「字姓戲」，今年由金興社歌劇團擔綱，每日下午及晚間各一場供信眾免費觀賞。

萬和宮董事長蕭清杰表示，萬和宮附近地區，最早由大陸來的12個姓氏在此開墾，募資興建萬和宮恭迎媽祖神尊駐地保平安，發生老二媽不願入廟後隔年，即道光5年（西元1825年），由最初捐地建廟的張、廖、簡、江、劉、黃、何、賴、楊、戴、陳及林等12姓氏，每天1姓，依序演戲酬神，這就是字姓戲的開始，目前增到28個姓氏。

字姓戲保有傳統宗族觀念及濃厚酬神賽會，台中市府2011年11月1日公告，將「萬和宮字姓戲」登錄為台中市民俗類文化資產。

(中時 )