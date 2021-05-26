國內疫情持續延燒，今（26）日中央流行疫情指揮中心宣布本土新增302例、境外移入2例，以及11例死亡個案，創下單日死亡新高，另有331例校正回歸個案，數據一出，民眾依然感到很不樂觀，但陳時中特別強調，從確診病例來看，疫情並未急速惡化，可是在前台南縣長蘇煥智和陽明胸腔科醫師蘇一峰看來卻公開疾呼「真的慘了」。

根據前台南縣長蘇煥智的臉書貼文表示，他直言「疫情有惡化走向」，而且「病人持續累積，重症累積，不但死亡會持續增加，連醫療體系都面臨超負載崩潰的危機。」

陳時中今（26）日表示，整體疫情看起來並沒有急速惡化，但是否有改善，值得觀察，前台南縣長卻有其他看法。（圖／FB_蘇煥智）

另一方面陽明胸腔科醫師蘇一峰也認為，面對台灣因新冠肺炎死亡的人數越來越多，顯見「醫療崩壞漸漸現形」，還強調自己這次「不是唱衰」是「真的慘了」。

但衛福部長陳時中想法比較樂觀，提到以確定病例研判日來看整體，中間沒有高點，高點仍是5月17日、5月19日比較高，所以整體疫情看起來並沒有急速惡化，但是否有改善，值得觀察。

又前衛生署長涂醒哲昨（25）日表示，5月18日發病日的曲線已向下展現效果，依照流行病學，在防疫政策實施後，兩段潛伏期約14天來看，如果防疫警戒有落實，5月26日應該可以看到更好的結果。

無論如何，中央流行疫情指揮中心仍呼籲，全台三級警戒防疫期間，民眾外出應全程佩戴口罩；經公告應關閉的休閒娛樂場所，執法人員也將嚴查，不得偷偷營業；全國餐飲業則一律外帶；婚喪喜慶不宴客、不公祭；宗教集會活動必須全面停止。

★中時新聞網提醒您：

防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922

(中時新聞網)