29歲女星辜莞允（NONO）過去經常上綜藝節目，因前年與鮪魚(徐瑋吟）偷拍風波事件，重挫演藝事業與個人形象，消失在螢光幕前一段時間，辜莞允（NONO）平常會在個人Instagram與粉絲分享日常生活，在個人社群網站擁有56萬粉絲追蹤，昨（25 日）在IG動態分享居家防疫心情，她坦言，雙北地區確診者真的很多，並呼籲大家：「我們要做好自身防疫，不要關注過多資訊，而影響了身心狀態。」

辜莞允昨天（25日）在個人IG限時動態分享：「散步時看到防疫專車，反而擔心起街訪鄰居會不會很擔心，個人是覺得台北市和新北市真的很多人確診，只要自身防疫做好就好。」辜莞允更坦言：「過度關注新聞、看新聞連番轟炸、怪罪於人，真的會影響心理健康。」她坦言，如果發現自己的心情是愈看愈浮躁的時候，可以選擇停止觀看相關資訊。她也接著曬出美照，可以見到辜莞允穿著黑色低胸小可愛秀出北半球在家打電動，對於疫情的不安似乎可舒壓。

辜莞允（NONO）在個人臉書裡分享：「這個特殊時期，我們都不要自亂陣腳，不要太過恐慌，自身防疫做好，專注在自己可以控制的事情，剩下的就不要太在意了！顧好自己的身體和情緒最重要！」更分享自己最近的居家生活規劃，是家裡的生活空間打掃乾淨、保持環境整潔與看漫畫，並提醒自己要努力做好居家防疫，不要成為其他人的負擔，並感謝所有前線辛苦付出的人員。

許多網友在貼文下方留言回應：「這段時間能宅在家就先盡量宅著吧！帶巴古出去也盡可能不要在外面待太久，家裡最安全」、「我是準備好了！遊戲可以宅在家殺時間」、「女神 我也是只是不看漫畫 期待好消息！大家平安！再見女神」、「防疫優先！臺灣人民一起守護臺灣，保衛家園~」、「現在看來遠距互動才是王道。」

★中時新聞網提醒您：

防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-00192

(中時新聞網)