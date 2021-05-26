林瑋豐被PTT鄉民抓包先在PTT發文反串親中，自導自演大陸認知作戰一事，林認錯道歉稱只是反串，而林的妻子正是民進黨網路社群中心副主任楊敏；民進黨發言人謝佩芬今表示，林瑋豐所有發言要言責自負；民進黨支持檢警偵辦此案。

不過民進黨今天依舊沒有對楊敏部分發表任何意見。

謝佩芬今天在中常會後記者會回應媒體提問表示，台灣是民主法治的國家，人人都享有言論自由，但享有言論自由同時，也要負起責任，林瑋豐所有的發言要言責自付，且林並非民進黨黨工，也沒有受僱於民進黨。

她說，國民黨和一些有心人士刻意模糊焦點，做政治操作，事情應該回歸到最原始的問題，就是網路上鼓吹刪除「疾管家」帳號，會影響防疫工作，中央流行疫情指揮中心已經公開表達，相關案件已交由檢調偵辦，民進黨也支持檢警偵辦。

他表示，反問國民黨昨天在記者會捏造總統蔡英文祝賀林瑋豐婚禮，國民黨要不要為此而道歉？並強調錯假訊息不是很少人知道就不用澄清，日前刑事警察局就查獲有境外教育部假網站，相關單位收到錯假訊息就應該斷開源頭。

(中時 )