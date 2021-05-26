「重啟核四」公投將於今年8月28日投票，多個環保團體認為中央選舉委員會核准程序違法失職，且若公投通過，核四會傷害當地鄉親，因此提起行政訴訟救濟。台北高等行政法院認為，環團主張可能造成的損害只是推測，就本件公投案沒有利害關係，無權提告，26日判環團敗訴，可上訴。

由黃士修領銜的「您是否同意核四啟封商轉發電？」公投案連署達標，經中選會決議後，2019年12月13日公告該公投提案成立，編號為第17案。台灣環境保護聯盟等環團不服，由楊木火、楊貴英、余清寶代表提起行政訴訟，請求撤銷。

北高行認為，該公投案合乎《公投法》規定的構成要件，且《公投法》僅賦予「提案人之領銜人」在一定情形下有提起司法救濟的主觀公權利，而不是一般人均得提起救濟的公益訴訟制度。

北高行指出，公投目的在補強民主代議制度功能上的不足，著重在國民多數意見呈現，而非個人法益保護，且公民可自行決定是否要到場投票，以及投票時所圈選內容，個人意志表達不受任何外力掌控。

北高行強調，任何人均無法預知公投結果，難認公投成立，就一定導致環團預期的結果，環團主張核四是否安全、能否商轉、有身體健康及生命安全等損害，只是推測投票結果可能發生的影響，而非本身權利或法律上利益受到損害。

另外，環團為社團法人，並非自然人，並沒有公民投票權，也無公民投票人所行使的參政權「權力」，也非原處分的法律上利害關係人，因此無權提起本件訴訟，故判環團敗訴。

(中時 )