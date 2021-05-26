疫情嚴峻，許多醫院自身難保，醫護人員染疫，這讓不少慢性病患者不敢就醫，為此，疾管署從即日起開放藥師查詢病人近期用藥紀錄，在確定剩下藥物數量不到10天，就可以調劑給藥。

藥師公會發言人黃彥儒表示，最近一兩週，至藥局領取慢性處方箋藥物的民眾明顯變多，皆因不敢至醫院回診，擔心增加感染風險，而轉至藥局領取藥物。

有些人則是3個月慢性處方箋藥物剛好用完，必須就醫，請醫師重開單子，但又不敢至原先的大醫院，黃彥儒建議，此時可以先至住家附近的診所，請醫師協助開立慢箋。

至健保特約藥局領取慢性用藥的流程。（圖／健保署提供）

黃彥儒指出，許多處方用藥是無法自費購買，必須由醫師開立處方，建議民眾可以至基層診所，請醫師幫忙。不過，一般診所藥物有限，民眾可持處方箋至社區藥局領藥。

有些人擔心換了診所、不同醫師，會不會連藥物也不一樣。對此，黃彥儒表示，從雲端藥歷可以瞭解該患者正在服用哪些藥物，而這些藥物均有健保代碼，只要代碼一樣，就會是同成分藥物。

居家附近藥局怎麼找？（圖／健保署提供）

健保署科長許明慈提醒，慢性病患先透過電話或網路，與社區藥局藥師聯繫，告知身分證號、處方開立院所名稱及就診日期等訊息，藥師就能透過「因應天災及緊急醫療查詢作業」查閱病人用藥資訊，在確定病人手邊餘藥天數在10天 （含）以下，就可調劑慢性病患所需用藥。慢性病患至藥局時，藥師核對身份後，就能請患者刷健保卡領藥，減少等待時間，降低染疫風險。

許明慈強調，為兼顧醫療需求及個人資料保護，健保特約藥局藥師查閱「因應天災及緊急醫療查詢作業」時所有資料均會記錄於健保署資料庫，患者無須擔心資料外洩。

(中時新聞網)