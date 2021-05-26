為防堵疫情，台中市長盧秀燕也火速指示重啟原先完成階段性任務的泰安國小附幼前進指揮所，並成立專案快篩站。（台中市政府提供）

台中市新冠肺炎確診人數不斷增加，其中24日爆發的泰安國小附幼傳播鏈三天內已知有15人確診，包括幼兒園園長、老師、廚工及家人，最新確診者幼兒園園長及其就讀國小一年級的兒子5月初曾到萬華、基隆旅遊，且園長12日已出現喉嚨癢；為謹慎防堵疫情，台中市政府原本在25日撤除泰安國小前進指揮所，26日再度重啟，要在為該校200多名師生再做一次PCR檢驗。

該傳播鏈首先發病確診的是該校附幼49歲廚工以及其54歲先生和19歲的女兒，因女廚工處理幼兒園小朋友點心，且一開始匡列的幼兒老師也有人出現狀況，24日台中市即比照平等國小、朝陽科大專案，到泰安國小設置前進指揮所，附幼8名教職員直接到院做PCR，而其他師生及家長則現場設快篩站快篩，也揪出2名陽性個案。

該傳播鏈，24日3人確診、25日7人確診、26日再增5人確診；經疫調發現附幼家住豐原區的41歲園長5月7日至9日曾與在泰安國小一年級就讀的兒子一起到萬華、基隆旅遊，這名園長早在5月12日就開始感覺喉嚨乾癢，因症狀輕微未就醫，5月19、20日至泰安附幼上班，因廚工確診先到醫院快篩陰性，同日由衛生局安排到台中榮總採檢確診。

園長6歲的兒子，18日就發燒請假未到校，19日學校已開始停課，媽媽確診後，他先在泰安國小快篩陰性，到台中榮總做PCR陽性確診。

雖然24日首例確診的女廚工，5月8日曾至彰化埔心家庭聚餐，她在5月19日出現因肌肉痠痛、發燒等症狀至診所就醫，當時沒有採檢，但5月23日廚工19歲女兒發燒，倆人一起到中榮採檢確診，其先生和兒子無症狀，採檢也確診。

因確診15人中只有發現園長和兒子有北部疫情熱區旅遊史，台中市衛生局長曾梓展也強調，泰安附幼群聚感染人數雖有增加，但分析感染範圍，發現染疫學童大多數為染疫老師的小孩，因同住、頻繁接觸染疫，顯示感染擴及校園學生層面較低，請家長無需過度擔心。

而為了讓家長安心，也謹慎防堵疫情，台中市長盧秀燕也火速指示重啟原先完成階段性任務的泰安國小附幼前進指揮所，並成立專案快篩站，要重新為兩百多名國小師生再做一次PCR檢測。

此外，外傳女廚工54歲的先生為團膳業者，市府也澄清，該確診者是食材供應商，非團膳業者，但市府「寧嚴勿鬆」，日前針對其公司48名員工進行快篩，檢驗結果全數為陰性，無群聚感染情形。

(中時 )