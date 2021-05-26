疫情也不能阻擋人們相愛！日前英倫小天后芮塔歐拉(Rita Ora)爆出新戀情，對象來頭不小，是《雷神索爾4》導演塔伊加維迪提(Taika Waititi)，也確實不久後兩人就被拍到親密上街曬恩愛，只是並非兩人世界，而是2女包夾1男，另外一名女子身分曝光，竟是《雷神索爾》要角「女武神」泰莎湯普森(Tessa Thompson)，三人關係讓眾人直呼看不懂。

芮塔歐拉與導演塔伊加維迪提戀愛ing，而如今《雷神索爾4》劇組正到澳洲拍攝，芮塔愛相隨，男友工作空檔就是跟她膩在一起，甚至傳出芮塔要客串《雷神索爾4》，但消息未被證實，近日這對愛侶被目擊放閃放到公共場合去，兩人不顧旁邊還有其他民眾，放情擁吻，且似乎是嫌一段愛情裡有2個人不夠多，旁邊還有「女武神」泰莎湯普森，大導左擁右抱，盡享齊人之福。

只見塔伊加維迪提坐在中間，芮塔與泰莎都湊上前給他親親，之後男方先是甜吻芮塔，接著又吻了泰莎，之後芮塔有跟泰莎親暱磨鼻子，三人的互動曖昧激情，當街「三人行」讓眾網友看傻眼，覺得此事不單純，好奇他們到底是什麼樣的關係？

《雷神索爾4》原本去年就要在澳洲雪梨開拍，但疫情攪局，因此延到今年才開始拍攝，眾演員都得接受隔離才能入境，包含在《雷神索爾3：諸神黃昏》驚喜客串「洛基」一角的麥特戴蒙，這集又加入，同樣得遵守防疫規範，而女主角娜塔莉波曼也回歸，當然要角克里斯漢斯沃、克里斯普瑞特及泰莎湯普森都在，讓人相當期待。

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(中時新聞網)