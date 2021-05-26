苗栗縣許多山區植有珍貴的林種，為了防範山老鼠利用疫情升溫時間，乘隙駕駛吉普車沿大安溪河床進入山區盜伐作案，苗栗縣警局出動無人機沿大安溪河谷拍攝蒐證，並連線至梅園派出所監控非法盜伐行為，對於毒販在深山搭設毒品製造工廠，也一併可以監控查察。
據轄區大湖警分局表示，泰安鄉地區盜伐案件，多利用俗稱「大腳丫」、「高腳」的吉普車，沿大安溪河床進入上游運送珍貴林木，其中連結象鼻村及梅園村的梅象橋，是山老鼠必經之路，加上目前正值國內56年來最嚴重的乾旱，山老鼠極有可能利用乾枯的河床偷運珍貴林木。
苗栗縣警局運用科技辦案，特別調用縣警局內唯一擁有「無人機專業高級（G3）操作證照」的通霄警分局偵查隊偵查佐湯紹威，操控無人機深入拍攝梅象橋周邊河床，以及大安溪上游，即時連線至梅園派出所，再由嫻熟轄區地形的梅園所員警立即比對是否有新闢道路，或是可疑「臨時儲木場」。
一旦發現有異，立即派員訪查，全面清查空屋、廢棄工寮等處所，在苗栗縣山區幅員遼闊的情況下，利用科技設備，精準偵查，節省警力。
(中時 )
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