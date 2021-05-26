國內疫情快速升溫，但疫苗卻遠遠不足，針對外界喊話採購大陸復星代理的BNT疫苗，蔡英文總統今天表示，只有跟原廠洽購，才可以獲得原廠在品質與安全的直接保證跟負擔責任，來避免風險。針對疫苗「我們會全力拚進度！」

蔡英文在臉書表示，關於疫苗，她要跟大家說明：國際上最好的幾支疫苗，包括英國的AZ疫苗、美國的 Moderna疫苗，以及德國的BNT疫苗，我們都積極接洽採購，也順利訂購到了英美這兩支疫苗。至於德國的BNT疫苗，我們和德國原廠也一度幾乎要完成簽約，但因為中國介入，遲延到現在都無法簽約。

她說，對於疫苗的採購，我們的做法是：

第一，疫苗攸關國人的健康，涉及嚴格的供貨、冷鏈以及嚴謹的緊急授權程序。疫苗的購買，都必須由 ＃中央統籌，並且要配合中央整體防疫策略，讓疫苗的施打都可以順利進行，符合公平性。

第二，像是已經採購的AZ疫苗和Moderna疫苗，指揮中心的原則是直接與原廠洽購，或是透過COVAX平台向原廠洽購。只有跟 ＃原廠洽購，才可以獲得原廠在品質與安全的直接保證跟負擔責任，來避免法律與政治的雙重風險。

第三，包括外購和國產疫苗，我們已經購買將近3,000萬劑疫苗，將在幾個月內分批到貨。預計到8月底，將會有累計1,000萬劑疫苗。我們會 ＃盡全力加速到貨，提供更多疫苗給國人接種。此外，國產疫苗也都在進度上，將會提供穩定、充裕的疫苗。

她要呼籲所有國人，以及所有的縣市長：疫情緊張時，大家會特別關心疫苗進度，希望大家全力支持疫苗由中央統籌處理，中央也會全力支援地方防疫工作和需求。

另外，行政院提出的紓困條例部分條文修正草案，立法院已經逕付二讀，明天將召開朝野協商。明天的行政院院會，也會討論紓困、振興的實施方式。「我已經交代蘇貞昌院長，這次疫情來得快又急，紓困的速度絕對不能延遲，才能降低疫情對經濟民生的衝擊」。

蔡英文強調，防疫第一、確保國人健康安全第一，「我們會全力拚進度！」並再度向民眾喊話「團結防疫守台灣」。

(中時 )