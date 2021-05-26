《空軍雜誌》（Air Force Magazine）報導，根據目前洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）所獲得的訂單，以及美國空軍稍早透露的未來兵力結構，於1974年首飛的F-16戰機，將於美軍第一線奮戰至2030年代末期，在全球範圍更可能服役至2070年代，甚至更久。

擁有超過34年國防記者資歷的《空軍雜誌》編輯總監提爾佩克（John A. Tirpak）表示，洛馬目前已獲得台灣、巴林、斯洛伐克、保加利亞等客戶的至少128架F-16 Block70/72新機訂單，並將為來自全球多國的405架舊機升級至同樣標準；在市場前景看好之下，洛馬甚至已於南卡羅萊納州格林維爾（Greenville）廠區加開F-16生產線。

除此之外，洛馬也趁印度空軍急需填補戰力空缺的機會，向其推出以F-16 Block70/72為基礎改良而來的F-21戰機，若獲青睞則有望生產達114架。提爾佩克指出，F-21號稱擁有12000小時的機體壽命，較美國空軍F-16高出50%，在正常使用下已足夠服役32年；而其他F-16 Block70/72在接受延壽等升級下，潛在服役年限也可達40年以上，讓未來幾年內生產的新機有望活躍至2070年代。

美國空軍「壽期管理中心」（AFLCMC）的沃克（Anthony Walker）上校指出，在洛馬開啟新生產線後，已有更多國家向美國索取詳細資料，甚至提出採購需求。洛馬副總裁烏瑪（Gregory M. Ulmer）2月才向記者透露，該公司預估未來還能獲得約300架的F-16訂單。

提爾佩克認為，近期F-16銷售狀況火熱的原因，與美國空軍近年多次暗示其F-16機隊將比原定計畫更晚退役有關，因為這代表在最大客戶「壓陣」下，相關零組件與後勤服務管道仍將持續暢通。美國空軍參謀長布朗（Charles Q. Brown Jr.）上將日前才進一步表示，該軍種雖將淘汰部分較老舊的F-16，但仍期望約600架F-16能繼續提供戰力達15年以上。

(中時新聞網)