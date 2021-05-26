新冠肺炎（COVID-19）疫情肆虐，全球供應鏈帶動海運夯熱，物流業者同受其利，好好國際物流在高雄港70號碼頭的萬坪倉庫，持續滿倉，國內其它港口的物流中心倉位使用率也極高，2021年隨著經濟的逐步復甦，貨運及倉儲的需求仍然強勁，全年表現樂觀。

好好國際物流公司26日表示，全球貨櫃運輸需求，從2020年8月中旬開始湧現，隨著疫情造成的生活方式及消費模式轉變，貨運及倉儲的需求，帶動了好好物流業務量的持續成長。

好好國際物流指出，2021年隨著經濟的逐步復甦，貨運及倉儲的需求仍然強勁，可樂觀預期今年的全年表現。

好好國際物流分別在2002年及2007年，先後與高雄港合作，在70號碼頭後線基地，興建第一期及第二期物流中心，倉儲總面積約1萬坪，總共投入至少10億元。

據指出，好好國際物流分第一期及第二期物流中心，主要藉由冷鏈技術，為國內高科技業者，提供精密電子零組件的倉儲、送檢、代檢、以及客戶指定地點的配送，另外一項主流項目是生鮮蔬果的倉儲、配送，因為需求暢旺，倉儲使用幾乎爆滿，「持續滿倉中」。

台灣港務公司26日表示，好好國際物流公司長期與台灣港務公司維持良好夥伴關係，除了高雄港，好好國際物流也在基隆港和台北港自由貿易港區，提供報關、保稅倉儲、保稅流通加工加值服務申請及流通加工作業、配送及復運出口，並在2016年進駐台北港，設立好好立和國際物流公司，專營約2,700坪多溫層國際物流中心。

港務公司指出，好好國際物流公司近年佈局全球，陸續在美國的洛杉機及達拉斯、德國的法蘭克福及漢堡、荷蘭的鹿特丹、大陸的上海、深圳、廈門、青島、香港、以及印尼、越南等地設有服務據點，提供國際貿易間快速便捷的物流服務，客群包含電子業、紡織業、生鮮食品業及醫療生技業等。

好好國際物流說，公司呼應政府新南向政策，近年透過在東南亞設立自有據點的方式，以深化經營東南市場及擴張業務量，2017年於印尼首設雅加達辦公室後，陸續設立泗水及沙馬林丹辦公室，除了國際海空運業務，也經營國內承攬運輸業務。

好好國際物流表示，看好台商於越南的發展，2019年在越南胡志明市，首次設立辦公室，並在今年初增設海防辦公室，以擴展北越業務。

(工商 )