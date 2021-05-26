因應疫情，今年我國全面展延109年度所得稅，包含綜合所得稅及營利事業所得稅結算申報及繳納期限延至6月30日，財政部賦稅署指出，目前近六成民眾已完成綜所稅申報。

另外，全國各地區國稅局總局、分局、稽徵所及服務處於6月14日前，均停止對外提供所得稅報稅臨櫃服務（含臨櫃查調所得、協助網路報稅及遞送證明文件等），民眾可在家報稅，安心防疫。

財政部表示，今年辦理109年度綜合所得稅結算申報新增手機報稅及行動電話認證兩項服務，民眾可利用手機連上該部電子申報繳稅服務網站辦理申報，於建立基本資料後，依其查詢之所得及扣除額資料完成申報；或利用行動電話認證機制，以本人名義申請月租型行動電話號碼、國民身分證統一編號及健保卡卡號為通行碼，使用4G或5G網路登入網路申報系統（含手機報稅）辦理申報，免出門、免安裝APP、免讀卡機，即可輕鬆完成報稅。

經統計，截至今年5月25日止，109年度綜合所得稅結算申報已完成377.33萬件，以108年度總申報件數638.62萬件計算，完成申報比率為59％，等於近六成民眾已完成申報，多為網路或稅額試算申報方式。

(工商 )