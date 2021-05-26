國際油價、下游剛需支撐，近期塑化報價高檔走堅，塑化族群繼首季獲利豐收，第二季獲利可望持穩推進。其中，大陸PVC、EVA、ABS、PS報價、利差相對高檔走堅，台塑(1301)、台化(1326)、台聚(1304)、亞聚(1308)、台達化(1309)、國喬(1312)及聯成(1313)收益進補。

台聚集團法說報喜，除長線看好EVA需求持續強勁，大陸太陽能因前4月進度落後，裝機需求有機會在下半年後來居上，加上大陸古雷投資也將陸續完工投產貢獻，有助提振集團長期營運能量。

第二季EVA維持供需平衡、價格有撐格局。全球太陽能裝機量達158GW，大陸約占全年EVA需求4成；以今年首季50.9萬噸EVA表觀需求量來推算，大陸全年需求將達200萬噸，並以太陽能封裝級為大宗，已有客戶擔心缺料開始提前布局。而大陸EVA新產因疫情有所遞延，也增添支撐力道。EVA三雄台塑、台聚、亞聚收益進補。

此外，大陸今年PVC開工率達八成以上，首季產量年增15％，外銷年成長兩倍，加上內貿交易順暢，短期無去化壓力。另，亞洲主要PVC廠庫存處低水位，第二季又邁入歲休，VCM及PVC供應仍然偏緊。台塑、華夏、聯成PVC營運不看淡。

(工商 )